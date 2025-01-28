Трампа обвинили в запугивании Минюста США

Президент США Дональд Трамп запугивает Минюст, чтобы предотвратить будущие гипотетические уголовные дела в отношении своей команды.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

« О н и з а п у г и в а ю т л ю д е й , з а с т а в л я я и х в е с т и с е б я о п р е д е л е н н ы м о б р а з о м . П р е д с т а в ь т е , е с л и к т о - т о в н о в о й а д м и н и с т р а ц и и б у д е т з л о у п о т р е б л я т ь в л а с т ь ю . Б у д у т л и т е п е р ь М и н ю с т и Ф Б Р р а с с л е д о в а т ь э т о ? » — п р и в о д и т телеканал слова бывшего сотрудника ФБР.

Собеседник также подчеркнул, что для Трампа ключевой целью является задача обеспечить личную лояльность со стороны сотрудников вне зависимости от буквы закона.

У американских чиновников «отвисла челюсть» из-за одного решения Трампа

Ранее журнал Politico сообщал, что политика Трампа приводит к большему сближению остального мира с Китаем из-за его резких действий в отношениях с другими странами. В частности, авторы материала обратили внимание на ситуацию с Колумбией, которой Трамп пригрозил пошлинами в случае отказа от приема беженцев. После краткого спора Богота пошла на уступки Вашингтону.