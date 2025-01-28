Трампа обвинили в запугивании Минюста США

Президент США Дональд Трамп запугивает Минюст, чтобы предотвратить будущие гипотетические уголовные дела в отношении своей команды.
Об этом сообщает телеканал NBC News.
«Они запугивают людей, заставляя их вести себя определенным образом. Представьте, если кто-то в новой администрации будет злоупотреблять властью. Будут ли теперь Минюст и ФБР расследовать это?» — приводит телеканал слова бывшего сотрудника ФБР.
Собеседник также подчеркнул, что для Трампа ключевой целью является задача обеспечить личную лояльность со стороны сотрудников вне зависимости от буквы закона.
У американских чиновников «отвисла челюсть» из-за одного решения Трампа
Ранее журнал Politico сообщал, что политика Трампа приводит к большему сближению остального мира с Китаем из-за его резких действий в отношениях с другими странами. В частности, авторы материала обратили внимание на ситуацию с Колумбией, которой Трамп пригрозил пошлинами в случае отказа от приема беженцев. После краткого спора Богота пошла на уступки Вашингтону.