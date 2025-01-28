Глава МИД Испании прибыл на Украину

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во вторник начал официальный визит на Украину.

В своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Альбарес подтвердил прибытие в страну: «Я только что прибыл на Украину». Он подчеркнул, что Испания намерена сделать текущий год годом мира, поддерживая суверенитет и свободу украинского народа, передает РИА «Новости».

В декабре премьер Испании Педро Санчес сообщил, что испанские власти не планируют отправлять военных на Украину, несмотря на соглашение о безопасности, заключенное несколько месяцев назад. Ранее испанское военное ведомство сообщало, что на территории страны прошли обучение более 6 тыс. солдат ВСУ.

В ноябре министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что поставляемое Киеву оружие не может атаковать Россию из-за своих характеристик.