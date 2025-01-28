Подавший в отставку премьер Сербии объяснил протесты в стране
Подавший в отставку премьер Сербии Милош Вучевич заявил, что массовые протесты в стране были инициированы из-за границы. Об этом сообщает РТВ 1.
Вучевич объявил о решении уйти в отставку 28 января. Премьер оставил свой пост на фоне продолжающихся с 2024 года протестов. Протесты начались после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад.
Жертвами происшествия стали 15 человек, еще двое пострадали. Протестующие, значительную часть которых составляют студенты, требуют наказать ответственных и отправить в отставку правительство.
Вучевич заявил, что «большую тень» на его работу на посту премьера бросила трагедия в Нови-Саде. По его словам, Сербия «как будто застряла в этой катастрофе».
«К сожалению, мы вновь стали свидетелями политических злоупотреблений этой трагедией и попыток извлечь выгоду из человеческих жертв. Правительство проявило ответственность, два министра подали в отставку», - указал Вучевич.
Премьер Сербии Вучевич подал в отставку
По словам политика, он решил покинуть пост, узнав, что на фоне протестов неизвестные избили студентов в Нови-Саде. Вучевич призвал всех «успокоиться и вернуться к размеренному течению жизни». Он сообщил, что будет исполнять обязанности премьера, пока не будет избран новый глава правительства.
«Я не сомневаюсь, что это придумал кто-то из-за границы и подлым и целенаправленным образом ударил по самому чувствительному - молодежи», - заключил Вучевич.