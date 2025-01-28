Подавший в отставку премьер Сербии объяснил протесты в стране

Подавший в отставку премьер Сербии Милош Вучевич заявил, что массовые протесты в стране были инициированы из-за границы. Об этом сообщает РТВ 1.

Вучевич объявил о решении уйти в отставку 28 января. Премьер оставил свой пост на фоне продолжающихся с 2024 года протестов. Протесты начались после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад.

Жертвами происшествия стали 15 человек, еще двое пострадали. Протестующие, значительную часть которых составляют студенты, требуют наказать ответственных и отправить в отставку правительство.

Вучевич заявил, что «большую тень» на его работу на посту премьера бросила трагедия в Нови-Саде. По его словам, Сербия «как будто застряла в этой катастрофе».

« К с о ж а л е н и ю , м ы в н о в ь с т а л и с в и д е т е л я м и п о л и т и ч е с к и х з л о у п о т р е б л е н и й э т о й т р а г е д и е й и п о п ы т о к и з в л е ч ь в ы г о д у и з ч е л о в е ч е с к и х ж е р т в . П р а в и т е л ь с т в о п р о я в и л о о т в е т с т в е н н о с т ь , д в а м и н и с т р а п о д а л и в о т с т а в к у » , - у к а з а л В у ч е в и ч .

Премьер Сербии Вучевич подал в отставку

По словам политика, он решил покинуть пост, узнав, что на фоне протестов неизвестные избили студентов в Нови-Саде. Вучевич призвал всех «успокоиться и вернуться к размеренному течению жизни». Он сообщил, что будет исполнять обязанности премьера, пока не будет избран новый глава правительства.