Угроза снятия европейских санкций с России может изменить позицию президента Украины Владимира Зеленского по транзиту газа через территорию его страны. Способ надавить на украинского лидера предложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает портал Teraz.

« Э т о я з ы к , к о т о р ы й З е л е н с к и й п о н и м а е т . О н з н а е т , ч т о е с л и м ы п р е к р а т и м в с е с а н к ц и и п р о т и в Р о с с и и , т о о н р и с к у е т н е п о л у ч и т ь о т Е С н и о д н о г о е в р о » , — з а я в и л п р е м ь е р С л о в а к и и .

27 января стало известно, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о транзите газа в Европу и привлечет к ним Венгрию и Словакию.

Фицо: Заключение мирного соглашения по Украине было сорвано Западом в 2022 году

Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит Украине затянуть возобновление транзита газа из России. Он также сообщил о существовании возможностей надавить на Киев.