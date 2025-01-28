В Латвии приостановили обучение украинских медиков из-за Трампа

Латвийский Национальный реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинских медиков из-за указа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TV3.

В свой первый день на посту президента США Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней. К концу этого срока новая администрация должна будет определить, соответствуют ли эти программы целям политики Трампа. Эти меры коснулись и помощи Украине.

СМИ писали, что американские чиновники, отвечавшие за проекты США на Украине, получили приказ остановить всю работу. Сообщалось, что заморожены были проекты поддержки школ и здравоохранения Украины, а также проекты по энергетике и восстановлению инфраструктуры. Владимир Зеленский уточнял, что военная помощь Украине не приостановлена.

Как отмечает TV3, из-за указа Трампа реабилитационный центр «Вайвари» был вынужден временно ограничить обучение украинских специалистов. К этому моменту 187 украинских медиков повысили свою квалификацию в рамках проекта, финансируемого США. Цель проекта - улучшить возможности реабилитации в украинских регионах и укрепить потенциал специалистов.

Представители «Вайвари» заявили, что финансирование проекта со стороны США важно для покрытия расходов на проезд и содержание участников программы обмена опытом, а также для выплаты зарплат задействованным специалистам.