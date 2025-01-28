План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса за 100 дней обречён на провал. К соответствующему выводу пришли аналитики норвежского издания Steigan.

Авторы материала напоминают, что Трамп «дал президенту России Владимиру Путину 100 дней» на решение конфликта, обозначив ряд условий. В противном случае американский лидер пригрозил ввести ещё больше санкций против Москвы.

« П о с л е д н е е в р я д л и я в л я е т с я у г р о з о й . Р о с с и я н а у ч и л а с ь ж и т ь с з а п а д н ы м и с а н к ц и я м и , и э к о н о м и к а с т р а н ы д е м о н с т р и р у е т з а м е т н ы й р о с т » , — у к а з ы в а ю т а н а л и т и к и .

При этом подчёркивается, что российские войска продолжают успешно развивать наступление. Это говорит о том, что Владимир Путин вряд ли начнёт вести переговоры на условиях, которые не будут устраивать Москву.

Что грозит России в случае отказа заключить «сделку» по Украине

« В ы г о д ы Р о с с и и т о л ь к о у в е л и ч и в а ю т с я с к а ж д ы м п р о х о д я щ и м д н ё м , в т о в р е м я к а к в ы г о д ы Украины уменьшаются с каждым часом, и буквально нет никаких возможных причин, по которым Россия могла бы захотеть вести переговоры сейчас, когда она приближается к порогу полной победы», — подытожили аналитики.

Ранее Трамп поручил спецпредставителю разрешить конфликт на Украине за 100 дней.