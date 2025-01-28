Steigan: план Трампа по урегулированию украинского конфликта обречён на провал
План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса за 100 дней обречён на провал. К соответствующему выводу пришли аналитики норвежского издания Steigan.
Авторы материала напоминают, что Трамп «дал президенту России Владимиру Путину 100 дней» на решение конфликта, обозначив ряд условий. В противном случае американский лидер пригрозил ввести ещё больше санкций против Москвы.
«Последнее вряд ли является угрозой. Россия научилась жить с западными санкциями, и экономика страны демонстрирует заметный рост», — указывают аналитики.
При этом подчёркивается, что российские войска продолжают успешно развивать наступление. Это говорит о том, что Владимир Путин вряд ли начнёт вести переговоры на условиях, которые не будут устраивать Москву.
Что грозит России в случае отказа заключить «сделку» по Украине
«Выгоды России только увеличиваются с каждым проходящим днём, в то время как выгоды Украины уменьшаются с каждым часом, и буквально нет никаких возможных причин, по которым Россия могла бы захотеть вести переговоры сейчас, когда она приближается к порогу полной победы», — подытожили аналитики.
Ранее Трамп поручил спецпредставителю разрешить конфликт на Украине за 100 дней.