Более трети жителей США считают поведение Трампа в соцсетях неподобающим

Порядка 38% жителей Соединенных Штатов считают неподобающим поведение президента США Дональда Трампа в социальных сетях и критически относятся к содержанию его публикаций. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской службы YouGov.

По ее данным, 17% граждан США придерживаются мнения, что публикации Трампа в соцсетях всегда носят неподобающий характер. Еще 21% респондентов назвали поведение президента США в соцсетях, "как правило, неподобающим".

В то же время 12% жителей страны считают активность Дональда Трампа в социальных сетях "всегда подобающей", 24% опрошенных граждан согласны с тем, что публикации обычно носят "подобающий характер". 26% респондентов не сформулировали свое мнение относительно поведения президента США в социальных сетях.

Наиболее критично к публикациям Трампа относятся сторонники Демократической партии: в той или иной степени неподобающими их считают 66% демократов. Среди республиканцев активность Трампа в соцсетях одобряют 65% респондентов, недовольство высказывают 10%.

Опрос проводился в США 27 января, в нем приняли участие 3,6 тыс. совершеннолетних жителей страны. Погрешность не указана.

Президент США неоднократно подвергался критике за резкие высказывания в социальных сетях. В январе 2021 года после неоднозначных постов Трампа по поводу непризнания итогов президентских выборов в США 2020 года и захвата протестующими американцами здания Капитолия в Вашингтоне его аккаунты были заблокированы в крупнейших соцсетях, в том числе в X, TikTok и Snapchat. В 2022 году аккаунт Трампа в X был разблокирован после опроса, запущенного в соцсети ее новым владельцем Илоном Маском.