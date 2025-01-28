Министр образования Польши Барбара Новацкая принесла извинения за оговорку о «польских нацистах» в ходе международной конференции на тему 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления в Кракове Новацкая заявила, что «на территории, оккупированной Германией, польские нацисты построили лагеря, которые были трудовыми лагерями, а затем стали лагерями массового уничтожения».

Позже министр извинилась за оговорку о «польских нацистах».

« О ч е в и д н о , ч т о л а г е р я п о с т р о и л и н е м ц ы , а п о л ь с к и х н а ц и с т о в н е б ы л о . И э т о и с т о р и ч е с к а я п р а в д а . < . . . > З а о ч е в и д н у ю о г о в о р к у п р о ш у п р о щ е н и я » , — н а п и с а л а о н а в с в о е м а к к а у н т е в с о ц с е т и X .

До этого постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявлял, что Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, содержащее «обширный перечень фактов» героизации нацистов и их пособников за последние годы.