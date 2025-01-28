Премьер Сербии Вучевич подал в отставку

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку из-за студенческих протестов и обострения внутриполитической ситуации в стране.

Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

« П р е м ь е р - м и н и с т р Республики Сербия Милош Вучевич уйдет в отставку с этой должности, подтвердили "Новости"», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что президент Сербии Александр Вучич созовет внеочередную пресс-конференцию в связи с ситуацией внутри страны.

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Ранее протестующие в Сербии поставили мангал и зажарили поросенка во время митинга на одной из центральных развязок Белграда. Студенческие протесты в Сербии проходят после трагедии 1 ноября в Нови-Саде. Тогда обрушился козырек железнодорожного вокзала на стоявших под ним людей. Студенты Белградского университета с того момента не раз устраивали акции протеста с требованием наказать виновных.