Обзор иноСМИ: «мокрое место от Туска» и тайный план ЕС против Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Украинский кризис: когда будет установлен стол переговоров?»

Обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви считает, что переговоры по украинскому кризису начнутся в апреле-мае 2025 года. Сельви предположил, что сначала будет объявлено прекращение огня, а затем начнутся сами переговоры. По версии автора статьи, новый президент США Дональд Трамп также сообщит Европе, что она может «продолжить воевать», но США не предоставят «ни денег, ни оружия».

По словам Сельви, Трамп уже реализует политику кнута и пряника: сначала он предлагает «пряник мира», а затем грозит «кнутом санкций». Автор Hürriyet считает, что Турция может взять на себя миссию по «установлению стола переговоров», а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган способен сыграть посредническую роль. У Владимира Зеленского, лишившегося американской поддержки, не будет возможности отказаться от переговоров. Также Сельви заявил, что в ходе переговорного процесса будут пересмотрены санкции против России.

В Австрии начали массовые проверки выплат украинцам

Фонд социальных услуг Вены (FSW) приостановил выплаты базовых пособий семи сотням украинских беженцев. Как пишет derStandard.at, фонд проводит массовые проверки выплат - пособия будут начислены, если FSW решит, что их получатели действительно нуждаются в деньгах. Издание отмечает, что многие украинские беженцы ждут выплат с декабря, а некоторые так и не получили выплаты за ноябрь.

Один из украинцев рассказал, что у беженцев больше нет денег на еду и они не могут оплатить проживание. Ранее базовое обеспечение в Вене получали 14 тысяч украинцев, четверть из которых - несовершеннолетние. Таким образом, проверке подлежат выплаты примерно восьми тысячам украинцев трудоспособного возраста. Взрослый человек в Вене получает жилищное пособие в размере максимум 165 евро (около 17 тысяч рублей) в месяц, а семья - максимум 330 евро (чуть более 33,5 тысячи рублей). Кроме того, максимальная выплата на питание для взрослых составляет 260 евро (26,5 тысячи рублей) в месяц, а для несовершеннолетних - 145 евро (около 15 тысяч рублей). Обязательным условием для получения выплат является регистрация в службе занятости. Многие получатели пособий этого не сделали, также некоторые украинцы на время покидали страну, что поставило выплаты под угрозу.

Трамп накажет «маленького польского диктатора»

Евросоюз приготовил «огромный штраф» для принадлежащей Илону Маску соцсети X. Польское издание Do Rzeczy назвало это «отличной новостью»: по версии портала, если ЕС разозлит администрацию Дональда Трампа, президент США применит оружие, которое «просто уничтожит» наиболее «вредных» для Польши людей и структуры.

По версии Do Rzeczy, Трамп будет апеллировать к гражданским правам. Если ЕС попытается навредить кому-то из команды Трампа, президент США спросит, откуда у Брюсселя право представлять все европейские народы. Трамп сможет указать, что руководство ЕС не было избрано на честных демократических выборах и представляет собой «клептократический режим», который уничтожает европейскую демократию. Автор издания считает, что Трамп обязательно обратит внимание на председательствующую в ЕС Польшу и ее премьера Дональда Туска, «маленького польского диктатора». Туск со своими «наглыми нападками» на Трампа является идеальным кандидатом на демонстративное наказание, в результате которого от премьера Польши останется «только мокрое место».

ЕС начал переговоры с Гренландией за спиной Трампа

Евросоюз и НАТО соблюдают публичный обет молчания по Гренландии, но за кулисами ведут игру, направленную на укрепление сотрудничества с автономным регионом, пишет Financial Times. Новый президент США Дональд Трамп ранее назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией. СМИ писали, что США могут склонить Гренландию к идее «суверенной независимости в партнерстве с Вашингтоном», который помог бы Гренландии с разработкой природных ресурсов.

На фоне этого чиновники ЕС, Дании и Гренландии начали тайно обсуждать, как Евросоюз может укрепить свое партнерство с гренландцами в области добычи критически важного сырья и энергии. Как рассказал FT один из европейских чиновников, сейчас в ЕС «незаметно ведут много работы, чтобы понять, как можно укрепить сотрудничество с Гренландией». В то же время Евросоюз хочет избежать впечатления, что занялся этим после многих лет бездействия - только из-за того, что Трамп «включил это в повестку дня».

Канада попытается припугнуть Трампа пошлинами

Канада начала переговоры с союзниками в Европе, пытаясь помешать тарифам президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Globe and Mail со ссылкой на главу МИД страны Мелани Жоли. Ранее Трамп заявил, что 25-процентные пошлины на канадские и мексиканские товары будут введены с 1 февраля.

В центре бесед Жоли с британскими и европейскими коллегами находится вопрос о том, как реагировать на тарифы Трампа. Канадский министр напомнила, что Трамп грозил ввести пошлины против всего мира. На этой неделе Жоли отправится в Вашингтон на встречу с новым госсекретарем США Марко Рубио, где она представит доводы Канады против пошлин. Жоли отметила, что Канада является «крупнейшим клиентом» в 36 штатах США. По данным The Globe and Mail, в случае введения тарифов Трампом первый раунд ответных пошлин Канады будет охватывать 37 миллиардов долларов импорта США. Если это не поможет, Оттава перейдет к пошлинам, охватывающим еще около 110 миллиардов долларов импорта.