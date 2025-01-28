Стало известно о требовании Зеленского к Трампу

Владимир Зеленский добивается от президента США Дональда Трампа привлечения Киева к переговорам с Россией. Об этом пишет британская газета Independent.

Издание напомнило, что президент России Владимир Путин заявил о своей открытости к переговорам с главой США по широкому кругу вопросов, включая украинский кризис.

« В л а д и м и р З е л е н с к и й в ы р а з и л у в е р е н н о с т ь , ч т о п р и п р е з и д е н т е Т р а м п е в о з м о ж н о з а к л ю ч и т ь с д е л к у о п р е к р а щ е н и и в о е н н ы х д е й с т в и й н а У к р а и н е , о д н а к о п о т р е б о в а л , ч т о б ы к м и р н ы м п е р е г о в о р а м б ы л п о д к л ю ч е н К и е в » , - г о в о р и т с я в с т а т ь е .

Трамп раскрыл позицию Зеленского по Украине

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. При этом Киев ранее отказался от мирных переговоров. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов консультаций, однако украинская сторона вышла из процесса мирного урегулирования. А в октябре 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.