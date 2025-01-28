Стало известно о требовании Зеленского к Трампу
Владимир Зеленский добивается от президента США Дональда Трампа привлечения Киева к переговорам с Россией. Об этом пишет британская газета Independent.
Издание напомнило, что президент России Владимир Путин заявил о своей открытости к переговорам с главой США по широкому кругу вопросов, включая украинский кризис.
«Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев», - говорится в статье.
Трамп раскрыл позицию Зеленского по Украине
На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. При этом Киев ранее отказался от мирных переговоров. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов консультаций, однако украинская сторона вышла из процесса мирного урегулирования. А в октябре 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.