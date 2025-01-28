Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с бывшими узниками Освенцима

Принцесса Кейт Миддлтон с принцем Уильямом посетила мероприятие после выхода в ремиссию. Об этом сообщает Dailу Mail.

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43-летняя Кейт Миддлтон появилась в лондонской резиденции Гилдхолл на встрече с бывшими узниками нацистского концлагеря Освенцима. Для выхода она предпочла черный образ, который она дополнила жемчужным ожерельем. Принц Уильям предпочел темно-синий костюм и синий галстук. Принцесса обнялась с 89-летним Стивеном Фрэнком и 87-летней Ивонн Бернстайн и сделала с ними фото.

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

14 января Кейт Миддлтон посетила больницу Royal Marsden, в которой проходила лечение в течение 2024 года. 43-летняя принцесса Уэльская официально объявила о ремиссии. Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.