Министр по вопросам ЕС Швеции Йессика Русенкранц высказала в интервью европейскому изданию Politico мнение, что Евросоюзу необходимо начать обсуждение первого этапа в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в объединение к марту 2025 года.

По ее словам, Украина "ускорила процесс проведения реформ", поэтому ЕС необходимо "использовать этот импульс" и запустить первый тематический блок переговоров, "в идеале к марту". Русенкранц озвучила такую точку зрения в преддверии запланированного на вторник обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС с главой евродипломатии Каей Каллас, еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной.

Издание напоминает, что в 2022 году европейские лидеры предоставили Украине статус кандидата на вступление в сообщество, а с середины 2024 года открыли формальный процесс ее присоединения. Однако Киев так и не смог приступить к первому блоку переговоров, что связано с "годом бездействия" украинских властей на фоне требований ЕС о проведении реформ, говорится в публикации.

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Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в сообщество. Однако Еврокомиссия должна была сначала выбрать "подходящий момент" для фактического запуска переговоров, подготовить рамочное руководство по ним и представить его Совету ЕС.