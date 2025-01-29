США могут отказаться от пошлин в отношении Канады и Мексики

Новая американская администрация может отказаться от планов по введению торговых пошлин в отношении Канады и Мексики, если эти страны примут меры для борьбы с контрабандой фентанила. Об этом заявил кандидат на должность министра торговли США Говард Латник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту.
По его словам, президент США Дональд Трамп "сконцентрирован на том, чтобы прекратить" контрабанду фентанила в США, якобы попадающего в страну через границу с Мексикой и Канадой.
"Закройте границу и прекратите попадание фентанила в нашу страну", - заявил Латник, пояснив, что планами по введению пошлин против Канады и Мексики администрация Трампа намерена добиться конкретных мер от своих соседей.
"Это отдельные пошлины, цель которых - добиться того, чтобы Мексика и Канада предприняли действия. Насколько я знаю, они действуют быстро, и если они добьются этого, то пошлин не будет. В противном случае они будут введены, но речь идет о модели, ориентированной на действия, это не обычные пошлины", - отметил Латник.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон может ввести торговые пошлины в отношении поставок из Мексики и Канады в размере 25%, а из КНР - 10%. По его словам, они могут начать действовать уже 1 февраля.