США могут отказаться от пошлин в отношении Канады и Мексики

Новая американская администрация может отказаться от планов по введению торговых пошлин в отношении Канады и Мексики, если эти страны примут меры для борьбы с контрабандой фентанила. Об этом заявил кандидат на должность министра торговли США Говард Латник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту.

По его словам, президент США Дональд Трамп "сконцентрирован на том, чтобы прекратить" контрабанду фентанила в США, якобы попадающего в страну через границу с Мексикой и Канадой.

" З а к р о й т е г р а н и ц у и п р е к р а т и т е п о п а д а н и е ф е н т а н и л а в н а ш у с т р а н у " , - з а я в и л Л а т н и к , п о я с н и в , ч т о п л а н а м и п о в в е д е н и ю п о ш л и н п р о т и в К а н а д ы и М е к с и к и а д м и н и с т р а ц и я Трампа намерена добиться конкретных мер от своих соседей.

" Э т о о т д е л ь н ы е п о ш л и н ы , ц е л ь к о т о р ы х - д о б и т ь с я т о г о , ч т о б ы Мексика и Канада предприняли действия. Насколько я знаю, они действуют быстро, и если они добьются этого, то пошлин не будет. В противном случае они будут введены, но речь идет о модели, ориентированной на действия, это не обычные пошлины", - отметил Латник.

Трамп ранее заявлял, что Вашингтон может ввести торговые пошлины в отношении поставок из Мексики и Канады в размере 25%, а из КНР - 10%. По его словам, они могут начать действовать уже 1 февраля.