В Евросоюзе пообещали защищать Данию от Трампа

Европейский союз (ЕС) намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом в интервью телеканалу Euronews сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

© Лента.ру

« Т е р р и т о р и а л ь н а я ц е л о с т н о с т ь Д а н и и , с у в е р е н и т е т Д а н и и , с т а б и л ь н о с т ь е е г р а н и ц , д л я н а с , б е з у с л о в н о , — в о п р о с п е р в о с т е п е н н о й в а ж н о с т и » , — п о д ч е р к н у л о н .

Трамп стал для Дании новым Гитлером

По словам главы Евросовета, нельзя переставать защищать эти принципы, когда на карту поставлена территориальная целостность страны, входящей в состав ЕС.

Кошта отметил, что Евросоюз стремится поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами и выразил уверенность в установлении конструктивного диалога с американским президентом.

Ранее стало известно, что Дания решила усилить военное присутствие в Арктике и выделить на это 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов) на фоне интереса Трампа к контролю над Гренландией.