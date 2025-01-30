В Евросоюзе пообещали защищать Данию от Трампа

Европейский союз (ЕС) намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом в интервью телеканалу Euronews сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

В Евросоюзе пообещали защищать Данию от Трампа
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«Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, для нас, безусловно, вопрос первостепенной важности», подчеркнул он.

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По словам главы Евросовета, нельзя переставать защищать эти принципы, когда на карту поставлена территориальная целостность страны, входящей в состав ЕС.

Кошта отметил, что Евросоюз стремится поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами и выразил уверенность в установлении конструктивного диалога с американским президентом.

Ранее стало известно, что Дания решила усилить военное присутствие в Арктике и выделить на это 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов) на фоне интереса Трампа к контролю над Гренландией.

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