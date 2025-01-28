Минск прекратил действие одного из соглашений с Киевом

Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Украиной о взаимном признании государственных лицензий на осуществление строительной деятельности.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Романом Головченко, опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

" П р е к р а т и т ь д е й с т в и е с о г л а ш е н и я м е ж д у п р а в и т е л ь с т в о м Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь и п р а в и т е л ь с т в о м У к р а и н ы о в з а и м н о м п р и з н а н и и г о с у д а р с т в е н н ы х л и ц е н з и й н а о с у щ е с т в л е н и е с т р о и т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и , в ы д а в а е м ы х л и ц е н з и о н н ы м и ц е н т р а м и Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь и У к р а и н ы , п о д п и с а н н о г о в К и е в е 1 7 м а я 1 9 9 6 г о д а " , - о т м е ч а е т с я в д о к у м е н т е .

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В соответствии с постановлением, министерству иностранных дел поручено направить украинской стороне уведомление о прекращении действия соглашения.