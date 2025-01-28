Минск прекратил действие одного из соглашений с Киевом

Минск прекратил действие соглашения с Киевом о признании лицензий на строительство
Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Украиной о взаимном признании государственных лицензий на осуществление строительной деятельности.
Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Романом Головченко, опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о взаимном признании государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными центрами Республики Беларусь и Украины, подписанного в Киеве 17 мая 1996 года", - отмечается в документе.
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В соответствии с постановлением, министерству иностранных дел поручено направить украинской стороне уведомление о прекращении действия соглашения.