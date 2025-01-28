Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро созвонились для обсуждения путей укрепления партнерства между двумя государствами и расходов Запада на оборону. По итогам разговора Рубио назвал альянс с Францией центральным местом в системе безопасности США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

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« Р у б и о п о д т в е р д и л , ч т о а л ь я н с Соединенных Штатов и Франции играет центральную роль в обеспечении безопасности и благосостояния американского народа», — указано в письменном заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств высоко оценили глобальное сотрудничество между странами и «рассмотрели пути дальнейшего укрепления» своего альянса за счет тесного взаимодействия и консультаций, в том числе по поводу ассигнований на оборону.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран-членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. По его мнению, толбько так альянс сможет эффективно выполнять свои задачи.