Венгрия отказалась исполнять одно решение ЕС в отношении Грузии

Венгрия не станет отменять безвизовый режим для дипломатов Грузии вопреки решению Европейского союза (ЕС).

Венгрия отказалась исполнять одно решение ЕС в отношении Грузии
© РИА Новости

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза, передает Sputnik в своем Telegram.

«Думаем, что не в Брюсселе, а в Грузии надо принимать решение о будущем страны, и грузины вполне четко приняли решение, нравится это Брюсселю или нет», — заявил Сийярто.

В МИД Грузии назвали решение о приостановке дипломатических виз «техническим решением».

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27 января министры иностранных дел Евросоюза одобрили приостановку визового режима для грузинских чиновников, имеющих дипломатические паспорта. Теперь грузинские дипломаты не смогут пользоваться преимуществами более низких визовых сборов и короткого срока подачи заявлений.