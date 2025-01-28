В Калифорнии оценили шансы на выход из США

Инициатор петиции за отделение штата Калифорния от США Маркус Эванс уверен, что шансы на успех этой идеи значительно выше, чем в 2016 году, когда нынешний лидер Штатов Дональд Трамп впервые выиграл президентские выборы. Его слова приводит CBS.

Отмечается, что новая петиция, призывающая к выходу Калифорнии из состава США, уже получила одобрение властей. Для того, чтобы петиция была одобрена, необходимо собрать более 546 тысяч подписей жителей штата к 22 июля. Если эта цель будет достигнута, в ноябре 2028 года состоится голосование, на котором 55 процентов избирателей должны поддержать отделение Калифорнии от США.

— М ы с ч и т а е м , ч т о с е й ч а с н а с т а л о л у ч ш е е в р е м я д л я C a l e x i t ( н а з в а н и е в ы х о д а К а л и ф о р н и и и з США по аналогии с Brexit, выходом Великобритании из Евросоюза — прим. ВМ). Сейчас у нас более благоприятные условия для осуществления Calexit, чем в 2016 году, — приводит слова Эванса телеканал.

Кампания по сбору подписей за отделение от США началась в Калифорнии 27 января.

На фоне возможных территориальных потерь США также рассматривают возможность приобретения новых земель. В частности, президент Дональд Трамп не раз высказывал интерес к покупке Гренландии, отмечая ее стратегическую ценность из-за запасов нефти и газа на острове.

В телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Трамп заявил, что намерен всерьез взять Гренландию под контроль.