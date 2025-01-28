CBS: В Калифорнии оценили шансы на выход из США

Инициатор петиции за отделение штата Калифорния от США Маркус Эванс уверен, что шансы на успех этой идеи значительно выше, чем в 2016 году, когда нынешний лидер Штатов Дональд Трамп впервые выиграл президентские выборы. Его слова приводит CBS.

В Калифорнии оценили шансы на выход из США
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Отмечается, что новая петиция, призывающая к выходу Калифорнии из состава США, уже получила одобрение властей. Для того, чтобы петиция была одобрена, необходимо собрать более 546 тысяч подписей жителей штата к 22 июля. Если эта цель будет достигнута, в ноябре 2028 года состоится голосование, на котором 55 процентов избирателей должны поддержать отделение Калифорнии от США.

Мы считаем, что сейчас настало лучшее время для Calexit (название выхода Калифорнии из США по аналогии с Brexit, выходом Великобритании из Евросоюза — прим. ВМ). Сейчас у нас более благоприятные условия для осуществления Calexit, чем в 2016 году, — приводит слова Эванса телеканал.

Кампания по сбору подписей за отделение от США началась в Калифорнии 27 января.

На фоне возможных территориальных потерь США также рассматривают возможность приобретения новых земель. В частности, президент Дональд Трамп не раз высказывал интерес к покупке Гренландии, отмечая ее стратегическую ценность из-за запасов нефти и газа на острове.

В телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Трамп заявил, что намерен всерьез взять Гренландию под контроль.

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