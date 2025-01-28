Пока вы спали: обращение РФ к СБ ООН и решение Трампа по Аляске

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Дуда призвал демонтировать "Северные потоки"

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Би-би-си заявил, что трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" необходимо демонтировать. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, они представляют серьезную угрозу для Восточной Европы, включая Украину, Польшу и Словакию.

Он также выразил надежду, что другие европейские лидеры не восстановят транзит газа из России по дну Балтийского моря.

Трамп подписал указ о разработке в США системы ПРО "Железный купол"

Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны "Железный купол". Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подписан во время перелета из Флориды в штат Мэриленд.

В день инаугурации 20 января Трамп заявил, что упомянутая система ПРО будет производиться внутри страны.

" Я о т д а м п р и к а з н а ш и м в о е н н ы м н а ч а т ь с т р о и т е л ь с т в о в е л и к о г о п р о т и в о р а к е т н о г о щ и т а " Ж е л е з н ы й к у п о л " , к о т о р ы й б у д е т п о л н о с т ь ю п р о и з в о д и т ь с я в С Ш А " , - с к а з а л о н .

В РФ могут появиться специальные туристские поезда и железнодорожные маршруты

Минэкономразвития предложило создать в России специальные туристские поезда и маршруты, что будет закреплено в соответствующих законопроектах. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект устанавливает понятия железнодорожного туризма и определяет правила туристских перевозок.

Россия призвала в СБ ООН отозвать досье по Дарфуру из МУС

Россия призвала в СБ ООН отозвать досье по Дарфуру из МУС. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая отметила, что обострение ситуации в Судане демонстрирует оторванность от реальности тезиса о важности правосудия МУС для достижения устойчивого мира.

Трамп заявил о возобновлении США добычи нефти в заповедниках Аляски

Правительство США намерено возобновить добычу нефти и газа в заповедных землях Аляски, что, по словам президента Дональда Трампа, поможет удовлетворить спрос всей Азии. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что энергоресурсы региона могут сделать США богатой страной и планирует осуществить это решение быстро через исполнительный указ. Он подчеркнул, что данное место обладает крупнейшими в мире запасами, превышающими даже запасы Саудовской Аравии.