Пока вы спали: обращение РФ к СБ ООН и решение Трампа по Аляске
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Дуда призвал демонтировать "Северные потоки"
Президент Польши Анджей Дуда в интервью Би-би-си заявил, что трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" необходимо демонтировать. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, они представляют серьезную угрозу для Восточной Европы, включая Украину, Польшу и Словакию.
Он также выразил надежду, что другие европейские лидеры не восстановят транзит газа из России по дну Балтийского моря.
Трамп подписал указ о разработке в США системы ПРО "Железный купол"
Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны "Железный купол". Об этом сообщает ТАСС.
Документ был подписан во время перелета из Флориды в штат Мэриленд.
В день инаугурации 20 января Трамп заявил, что упомянутая система ПРО будет производиться внутри страны.
"Я отдам приказ нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью производиться в США", - сказал он.
В РФ могут появиться специальные туристские поезда и железнодорожные маршруты
Минэкономразвития предложило создать в России специальные туристские поезда и маршруты, что будет закреплено в соответствующих законопроектах. Об этом сообщает ТАСС.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект устанавливает понятия железнодорожного туризма и определяет правила туристских перевозок.
Россия призвала в СБ ООН отозвать досье по Дарфуру из МУС
Россия призвала в СБ ООН отозвать досье по Дарфуру из МУС. Об этом сообщает ТАСС.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая отметила, что обострение ситуации в Судане демонстрирует оторванность от реальности тезиса о важности правосудия МУС для достижения устойчивого мира.
Трамп заявил о возобновлении США добычи нефти в заповедниках Аляски
Правительство США намерено возобновить добычу нефти и газа в заповедных землях Аляски, что, по словам президента Дональда Трампа, поможет удовлетворить спрос всей Азии. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп заявил, что энергоресурсы региона могут сделать США богатой страной и планирует осуществить это решение быстро через исполнительный указ. Он подчеркнул, что данное место обладает крупнейшими в мире запасами, превышающими даже запасы Саудовской Аравии.