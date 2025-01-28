В течение почти трех лет конфликта на Украине украинский лидер Владимир Зеленский мог заработать около $60 млрд. Об этом сообщает издание Life.ru.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, ранее сообщал, что Зеленский и его приближенные в прошлом году зарабатывали по $36 тыс. в минуту.

« С т о л ь к о н а л и ч н ы х н е т д а ж е у а м е р и к а н с к о г о б и з н е с м е н а и п о л и т и к а И л о н а М а с к а . Е с л и 1 8 , 9 м л р д , п о л у ч е н н ы е и з с у м м ы , о п у б л и к о в а н н о й Д у б и н с к и м , у м н о ж и т ь н а т р и г о д а , в т е ч е н и е к о т о р ы х и д е т С В О , п о л у ч и т с я к а к р а з о к о л о 6 0 м л р д д о л л а р о в » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и и з д а н и я .

Отмечается, что основа обогащения украинского лидера — военная и финансовая помощь Киеву со стороны стран Запада. Как напоминает издание, власти разных западных стран не один раз обвиняли окружение Зеленского в коррупции, а также присвоении денег европейских и американских налогоплательщиков.

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До этого украинский лидер дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. В ходе беседы он пожаловался, что Киев не получил и половины от обещанной Вашингтоном помощи в размере $177 млрд.