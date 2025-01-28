Депутат Рады заявил о потраченных на ток-шоу деньгах США для Украины
Украина тратила средства, полученные от Американского агентства по международному развитию (USAID), на съемки телевизионных шоу. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Депутат подчеркнул, за три года Киев потратил «на связи» 297 миллионов долларов, которые получил от Вашингтона. В частности, денежные средства выделялись на поддержку съемок ток-шоу на YouTube «Эбаут», документальной кинокартины «Тесто», реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах. Также деньги были потрачены на образовательно-развлекательный проект «КолледжCheck» и документальный цикл о разрушенных дворцах «Украинские дворцы. Золотой век».
По словам Заблоцкого, часть средств USAID ушли на поддержку музыкального дуэта TVORCHI. В 2023 году он представлял страну на «Евровидении». Кроме того, на деньги, выделенные Соединенными Штатами, общественная организация «Сахар» провела серию культурных мероприятий в Сумах.