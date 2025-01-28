Украина тратила средства, полученные от Американского агентства по международному развитию (USAID), на съемки телевизионных шоу. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Депутат подчеркнул, за три года Киев потратил «на связи» 297 миллионов долларов, которые получил от Вашингтона. В частности, денежные средства выделялись на поддержку съемок ток-шоу на YouTube «Эбаут», документальной кинокартины «Тесто», реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах. Также деньги были потрачены на образовательно-развлекательный проект «КолледжCheck» и документальный цикл о разрушенных дворцах «Украинские дворцы. Золотой век».

По словам Заблоцкого, часть средств USAID ушли на поддержку музыкального дуэта TVORCHI. В 2023 году он представлял страну на «Евровидении». Кроме того, на деньги, выделенные Соединенными Штатами, общественная организация «Сахар» провела серию культурных мероприятий в Сумах.