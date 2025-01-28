Трамп пошутил об участии в следующих выборах президента США

Президент США Дональд Трамп в шутку допустил возможность участия в президентских выборах 2028 года. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед фракцией правящей Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США.
Это ежегодное собрание законодателей состоялось на этот раз в гольф-клубе Трампа в окрестностях Майами (штат Флорида).
"Я собрал достаточно средств для следующей [предвыборной] гонки. Полагаю, что сам я их не смогу использовать, но я не уверен на 100%, потому что не знаю", - заявил Трамп, вызвав тем самым смех присутствующих. "Думаю, мне нельзя снова баллотироваться, но я не уверен. Можно мне еще раз баллотироваться, Майк?" - обратился американский лидер к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону.
При этом он подчеркнул, что "не хотел бы", чтобы спикер нижней палаты Конгресса "участвовал в этом споре".
Трамп, занимавший пост президента в 2017-2021 годах, а также победивший на выборах 2024 года и вступивший в должность главы государства 20 января, согласно американской конституции в 2028 году уже не сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост. В документе закреплено положение о том, что срок президентских полномочий составляет четыре года.
Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз, при этом не важно - подряд или с перерывом.