Трамп пошутил об участии в следующих выборах президента США

Президент США Дональд Трамп в шутку допустил возможность участия в президентских выборах 2028 года. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед фракцией правящей Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США.

Это ежегодное собрание законодателей состоялось на этот раз в гольф-клубе Трампа в окрестностях Майами (штат Флорида).

" Я с о б р а л д о с т а т о ч н о с р е д с т в д л я с л е д у ю щ е й [ п р е д в ы б о р н о й ] г о н к и . П о л а г а ю , ч т о с а м я и х н е с м о г у и с п о л ь з о в а т ь , н о я н е у в е р е н н а 1 0 0 % , п о т о м у ч т о н е з н а ю " , - з а я в и л Т р а м п , в ы з в а в т е м с а м ы м с м е х п р и с у т с т в у ю щ и х . " Д у м а ю , м н е н е л ь з я с н о в а б а л л о т и р о в а т ь с я , н о я н е у в е р е н . М о ж н о м н е е щ е р а з б а л л о т и р о в а т ь с я , М а й к ? " - о б р а т и л с я а м е р и к а н с к и й л и д е р к с п и к е р у П а л а т ы п р е д с т а в и т е л е й К о н г р е с с а С Ш А М а й к у Д ж о н с о н у .

При этом он подчеркнул, что "не хотел бы", чтобы спикер нижней палаты Конгресса "участвовал в этом споре".

Трамп, занимавший пост президента в 2017-2021 годах, а также победивший на выборах 2024 года и вступивший в должность главы государства 20 января, согласно американской конституции в 2028 году уже не сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост. В документе закреплено положение о том, что срок президентских полномочий составляет четыре года.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз, при этом не важно - подряд или с перерывом.