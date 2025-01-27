В США назвали опасные последствия взрывов на «Северных потоках»

Взрывы на нитках российского газопровода «Северный поток» могли вылиться в ядерный конфликт. Об этом заявил американский журналист Мэтт Таибби, передает РИА Новости.

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« Э т о м о г л о п р и в е с т и к н е м е д л е н н о й я д е р н о й э с к а л а ц и и … Э т о л и ш ь к р о ш е ч н ы й п р и м е р б е з у м и я , т в о р и в ш е г о с я в т о т п е р и о д » , — с к а з а л о н .

В свою очередь Карлсон отметил, что инциденты с газопроводами были атакой США на Германию. В результате подрывов и прекращения поставок газа из России была уничтожена немецкая экономика.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.