В США назвали опасные последствия взрывов на «Северных потоках»
Взрывы на нитках российского газопровода «Северный поток» могли вылиться в ядерный конфликт. Об этом заявил американский журналист Мэтт Таибби, передает РИА Новости.
«Это могло привести к немедленной ядерной эскалации… Это лишь крошечный пример безумия, творившегося в тот период», — сказал он.
В свою очередь Карлсон отметил, что инциденты с газопроводами были атакой США на Германию. В результате подрывов и прекращения поставок газа из России была уничтожена немецкая экономика.
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.