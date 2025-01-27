Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в получении многомиллиардных доходов во время СВО.

По данным некоторых депутатов и журналистов, теневые заработки главы государства могут достигать 60 миллиардов долларов.

« Е с л и у З е л е н с к о г о д е й с т в и т е л ь н о е с т ь 6 0 м л р д д о л л а р о в , т е м б о л е е н а л и ч н ы м и , о н м о ж е т з а н я т ь м е с т о в о в т о р о м д е с я т к е с а м ы х б о г а т ы х л ю д е й м и р а . В к о н ц е 2 0 2 4 г о д а а г е н т с т в о B l o o m b e r g с о о б щ а л о , ч т о И л о н М а с к с т а л п е р в ы м в и с т о р и и ч е л о в е к о м с к а п и т а л о м б о л е е 4 0 0 м л р д » , — п и ш е т L i f e . r u .

В качестве возможных источников неофициального обогащения Зеленского указывается западная финансовая и военная помощь, которая могла быть использована не по назначению. Также отмечается, что до начала его президентства Зеленский уже обладал значительным состоянием, заработанным через свою компанию «Квартал-95» и активы недвижимости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что одна из причин, почему Зеленский отказывается покидать пост президента — воровство. Еще в 2023 году ЦРУ начало проводить проверки по факту коррупции на Украине. Действия Зеленского называли роковыми для страны, пишет «Царьград».