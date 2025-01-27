СМИ: США планировали теракты, чтобы вторгнуться на Кубу

В 1962 году Объединенный комитет начальников штабов США разработал план «Нортвудс», который предполагал теракты против американцев ради оправдания войны с Кубой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на рассекреченный ЦРУ документ.

Он включает в себя 12 страниц. В нем предлагается организовать теракты в разных городах США «под чужим флагом», чтобы обвинить в произошедшем Кубу. Таким образом ЦРУ намеревалось подготовить общественное мнение к военным действиям, направленным на свержение кубинского лидера Фиделя Кастро. При этом отмечается, что операция «Нортвудс» являлась лишь частью более масштабного документа под названием «Оправдание военной интервенции США на Кубе».

В частности, в документе предлагалось взорвать американский корабль в Гуантанамо, теракты в Майами и других городах Флориды, сбитие гражданского самолета, атаку на военную базу США рядом с Кубой. Занимавший тогда пост президента США Джон Кеннеди категорически отверг операцию «Нортвудс».

Ранее американский глава Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании всех секретных документов, связанных с убийством Кеннеди, его брата — сенатора Роберта Кеннеди — и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Все трое были застрелены, что породило разные слухи и теории.