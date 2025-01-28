Повстанцы в ДР Конго захватили аэропорт в городе Гома

Повстанческая группировка «Движение 23 марта» («М23») установила контроль над аэропортом в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Информацию о захвате аэропорта передал агентству бывший председатель независимой избирательной комиссии ДР Конго и нынешний глава «Альянса реки Конго» Корней Нангаа. Данные подтвердили дипломатические источники и источники в службах безопасности. В настоящий момент в городе Гома продолжаются интенсивные бои.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев «М23». По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

28 января стало известно, что на территории посольства США в ДР Конго начался пожар из-за горящих шин, которыми здание закидали протестующие. Также сообщалось, что демонстранты атаковали посольство Нидерландов в Киншасе.