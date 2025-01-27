Стивен Фрай побил рекорд шоу «Кто хочет стать миллионером»

Юморист сразил публику своими познаниями.

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Писатель и комик Стивен Фрай выиграл рекордную сумму денег на телешоу «Кто хочет стать миллионером». Речь идет о британской версии телепередачи. Как сообщает издание Daily Mail, 67-летний Фрай «покинул шоу с невероятной суммой денег». Артист выиграл 250 000 фунтов стерлингов (в переводе на наши деньги — это чуть свыше 30 миллионов рублей). Увы, Стивен не сумел добраться до самого главного денежного приза в 500 000 фунтов стерлингов. Тем не менее, публика осталась в восторге от Фрая и его познаний.

Многие отметили, что артист не просто указывал на правильные варианты, а давал развернутые ответы. Впечатленный достижением артиста ведущий Джереми Кларксон сказал, что это было «самой большой победой знаменитости с тех пор, как я начал это шоу». По словам актера, его выигрыш уйдет на благотворительность. Стивен Фрай стал знаменит в 80-х благодаря юмористической передаче «Шоу Фрая и Лори». Его коллегой был Хью Лори, который впоследствии стал суперзвездой благодаря сериалу «Доктор Хаус». Стивен также сумел построить актерскую, а также писательскую карьеру.