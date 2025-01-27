В Турции оценили ситуацию с военными базами РФ в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан оценил ситуацию с военными базами России в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Şark TV.

По словам Фидана, ситуация с российскими военными базами в Сирии должна быть урегулирована. При этом он считает, что со временем эта проблема разрешится «должным образом».

« М ы н е в п р а в е г о в о р и т ь о т и м е н и с и р и й с к о г о н а р о д а , о т и м е н и с и р и й с к о г о п р а в и т е л ь с т в а . В н а с т о я щ е е в р е м я р е ш е н и е п р и н и м а ю т с и р и й с к о е п р а в и т е л ь с т в о и с и р и й с к и й н а р о д . Д у м а ю , п о н я т н о , ч е г о ж д е т Р о с с и я о т С и р и и . В с е э т о з н а ю т , к а к и с и т у а ц и ю с б а з а м и т а м . Г о с п о д и н а А х м а д а а ш - Ш а р а а в Д а м а с к е с п р о с и л и о с т а т у с е э т и х б а з , и о н о т в е т и л . Ч е с т н о г о в о р я , я д у м а ю , ч т о с о в р е м е н е м э т а с и т у а ц и я б у д е т у р е г у л и р о в а н а д о л ж н ы м о б р а з о м » , — з а я в и л о н .

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