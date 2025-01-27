В Турции оценили ситуацию с военными базами РФ в Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан оценил ситуацию с военными базами России в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Şark TV.
По словам Фидана, ситуация с российскими военными базами в Сирии должна быть урегулирована. При этом он считает, что со временем эта проблема разрешится «должным образом».
«Мы не в праве говорить от имени сирийского народа, от имени сирийского правительства. В настоящее время решение принимают сирийское правительство и сирийский народ. Думаю, понятно, чего ждет Россия от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там. Господина Ахмада аш-Шараа в Дамаске спросили о статусе этих баз, и он ответил. Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — заявил он.
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