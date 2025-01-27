От пневмонии умерла звезда Голливуда Жан Шепард

Ушла из жизни Жан Шепард, американская актриса кино и сериалов, заставшая "золотой век" Голливуда.

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Шепард, звезда многосерийных вестернов, работавшая с Элвисом Пресли, умерла на 97-м году жизни в госпитале в Калифорнии.

Как рассказал THR ее сын, артистка скончалась от пневмонии на фоне дыхательной недостаточности.

Жан Шепард родилась в 1928 году в Пенсильвании. Экранный дебют - 1952 год. Фильмография - более 90 проектов. В списке - "Одинокий рейнджер" и "Истории о техасских рейнджерах", "Дни в долине смерти", "Дымок из ствола", оригинальный "Перри Мейсон", "Сыромятная плеть", "Нападение гигантских пиявок".

С Элвисом актриса работала в картинах "Кинг Креол" и "Рай в гавайском стиле".