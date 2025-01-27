Лукашенко поставил США ультиматум из-за российского «Орешника»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность обсудить с Россией вопрос о неразмещении на территории Беларуси новейших российских баллистических ракет средней дальности «Орешник».

Это возможно при условии, что США откажутся от планов по размещению своих ракет средней дальности в Европе, сообщил Лукашенко во время пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов.

« П о ч е м у д и с л о ц и р у е м „ О р е ш н и к “ в Б е л а р у с и ? В о т в е т н а ж е л а н и е и в о з м о ж н о с т ь р а з м е щ е н и я р а к е т с р е д н е й д а л ь н о с т и а м е р и к а н ц а м и в Е в р о п е . П о э т о м у е с л и о н и о т к а ж у т с я о т э т о г о , т о г д а я с т а р ш е м у б р а т у ( Р о с с и и — п р и м . U R A . R U ) с к а ж у : „ Д а в а й п о в р е м е н и м “ » , — п е р е д а е т « К о м м е р с а н т » с л о в а Л у к а ш е н к о .

По словам белорусского лидера, для Беларуси критически важно, чтобы ракеты средней дальности производства США не были размещены на территории Европы, так как они могут быть оборудованы ядерными боеголовками.

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Лукашенко при этом не уточнил, как долго будет открыто окно для возможных переговоров с США относительно неразмещения ракет. Он отметил, что размещение системы «Орешник» возможно «буквально со дня на день», однако подчеркнул, что это «не горит», указывая на возможное пространство для дипломатического решения вопроса.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал согласие на передачу Беларуси новейших систем «Орешник» в ответ на запрос лидера этой страны Александра Лукашенко. Ожидается, что Беларусь получит эти системы во второй половине 2025 года. Путин подчеркнул, что реализация плана станет возможной после того, как будет налажено серийное производство «Орешника».