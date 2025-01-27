Вучич выступил с заявлением на фоне массовых протестов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич выступил на фоне массовых протестов в стране — по его словам, сейчас сербам необходимо сохранить стабильность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети Вучича.

Как заявил Вучич, крайне важно, чтобы полиция не допустила никаких опасных инцидентов во время протестов. Таким образом он прокомментировал акцию недовольства студентов и оппозиции, во время которой митингующие заблокировали одну из крупнейших транспортных развязок Сербии — Автокоманду.

« В а ж н о с о х р а н и т ь с т а б и л ь н о с т ь , п о к а з а т ь у в а ж е н и е м к т е м , к т о м ы с л и т и н а ч е . П о э т о м у п р и з ы в а ю к о м п е т е н т н ы е г о с о р г а н ы , х о р о ш о , ч т о г о с у д а р с т в е н н ы е и г о р о д с к и е с л у ж б ы о б е с п е ч и л и в с е д л я с е г о д н я ш н е г о н е з а к о н н о г о с о б р а н и я и п р о т и в о з а к о н н о й б л о к а д ы н а А в т о к о м а н д е . О ч е н ь в а ж н о , ч т о б ы т у т б ы л о д о с т а т о ч н о т у а л е т о в , п о ж а р н ы х , с к о р о й п о м о щ и , ч т о б ы п о л и ц и я н е д о п у с т и л а н и к а к и х и н ц и д е н т о в , п р е ж д е в с е г о Д Т П » , — з а я в и л о н .

Помимо этого Вучич также подчеркнул, что перемены в Сербии происходят только демократическим путем. Он также выразил уверенность в том, что его страна и в этот раз сможет сохранить мир и стабильность.

Напомним, что недовольные требуют публикации полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде — 1 ноября на вокзале обрушился козырек, что стало причиной смерти 15 человек.

Ранее протестующие в Сербии заблокировали Автокоманду.