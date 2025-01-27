Найдена похищенная ополченцами в Ираке россиянка
Россиянка Лиза Цуркова, которую весной 2023 года похитили иракские ополченцы, обнаружена живой, пишет Telegram-канал Mash. По данным источника, власти Ирака в настоящее время работают над ее освобождением. Сестра 39-летней женщины понадеялась на содействие администрации Дональда Трампа.
Мы уверены, что команда Трампа привлечет иракское правительство к ответственности и сделает безопасное возвращение Элизабет реальным приоритетом, а не просто темой для разговоров, как предыдущая администрация — заявила сестра похищенной.
Ранее советник премьер-министра, представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что палестинское движение ХАМАС освободит израильскую заложницу Арбель Йехуд до конца 31 января. Женщину должны были вернуть домой в рамках предыдущего обмена. Также ожидается, что движение освободит еще двух человек, в числе которых военнослужащая Агам Бергер.
До этого Израиль и движение ХАМАС подписали соглашение о прекращении боевых действий с 19 января. Содействие в достижении согласия оказали Катар, Египет и Соединенные Штаты. Режим прекращения огня должен продлиться 42 дня.