Россиянка Лиза Цуркова, которую весной 2023 года похитили иракские ополченцы, обнаружена живой, пишет Telegram-канал Mash. По данным источника, власти Ирака в настоящее время работают над ее освобождением. Сестра 39-летней женщины понадеялась на содействие администрации Дональда Трампа.

М ы у в е р е н ы , ч т о к о м а н д а Т р а м п а п р и в л е ч е т и р а к с к о е п р а в и т е л ь с т в о к о т в е т с т в е н н о с т и и с д е л а е т б е з о п а с н о е в о з в р а щ е н и е Э л и з а б е т р е а л ь н ы м п р и о р и т е т о м , а н е п р о с т о т е м о й д л я р а з г о в о р о в , к а к п р е д ы д у щ а я а д м и н и с т р а ц и я — з а я в и л а с е с т р а п о х и щ е н н о й .

Ранее советник премьер-министра, представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что палестинское движение ХАМАС освободит израильскую заложницу Арбель Йехуд до конца 31 января. Женщину должны были вернуть домой в рамках предыдущего обмена. Также ожидается, что движение освободит еще двух человек, в числе которых военнослужащая Агам Бергер.

До этого Израиль и движение ХАМАС подписали соглашение о прекращении боевых действий с 19 января. Содействие в достижении согласия оказали Катар, Египет и Соединенные Штаты. Режим прекращения огня должен продлиться 42 дня.