Российского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций о крушении AZAL
Российского посла в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в местное Министерство иностранных дел (МИД) после изучения публикаций о крушении самолета близ Актау, появившихся в российской прессе. Об этом во вторник, 28 января, сообщила пресс-служба ведомства.
В МИД уточнили, что сообщения, распространенные СМИ, Баку расценил как «дезинформационные».
— Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», известны, идет работа по завершению расследования, а также наши ожидания от Российской стороны касательно крушения открыто заявлено — уточнили в сообщении.
Относительно сообщений в азербайджанских СМИ о «Русском доме» на встрече в Баку было отмечено, что они не отражают официальную позицию Азербайджана. Указано, что «деятельность подобных организаций на территории страны основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства».
Стало известно об отличиях опубликованной расшифровки черных ящиков AZAL от оригинала
Трагедия, о которой идет речь, произошла в среду, 25 декабря — пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение вблизи аэропорта города Актау в Казахстане.
Вскоре после катастрофы выяснилось, что перед падением авиалайнер несколько раз резко менял траекторию своего полета, а уже после крушения на его корпусе обнаружили странные отверстия. Что могло стать причиной авиакатастрофы, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.