Российского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций о крушении AZAL

Российского посла в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в местное Министерство иностранных дел (МИД) после изучения публикаций о крушении самолета близ Актау, появившихся в российской прессе. Об этом во вторник, 28 января, сообщила пресс-служба ведомства.

В МИД уточнили, что сообщения, распространенные СМИ, Баку расценил как «дезинформационные».

— Б ы л о у п о м я н у т о , ч т о р е з у л ь т а т ы п р е д в а р и т е л ь н о г о р а с с л е д о в а н и я т р а г и ч е с к о г о к р у ш е н и я с а м о л е т а , п р и н а д л е ж а щ е г о « А з е р б а й д ж а н с к и м а в и а л и н и я м » , и з в е с т н ы , и д е т р а б о т а п о з а в е р ш е н и ю р а с с л е д о в а н и я , а т а к ж е н а ш и о ж и д а н и я о т Р о с с и й с к о й с т о р о н ы к а с а т е л ь н о к р у ш е н и я о т к р ы т о з а я в л е н о — у т о ч н и л и в сообщении.

Относительно сообщений в азербайджанских СМИ о «Русском доме» на встрече в Баку было отмечено, что они не отражают официальную позицию Азербайджана. Указано, что «деятельность подобных организаций на территории страны основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства».

Стало известно об отличиях опубликованной расшифровки черных ящиков AZAL от оригинала

Трагедия, о которой идет речь, произошла в среду, 25 декабря — пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение вблизи аэропорта города Актау в Казахстане.

Вскоре после катастрофы выяснилось, что перед падением авиалайнер несколько раз резко менял траекторию своего полета, а уже после крушения на его корпусе обнаружили странные отверстия. Что могло стать причиной авиакатастрофы, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.