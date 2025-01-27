Трампа обвинили в невыполнении предвыборных обещаний

Группа демократов в Конгрессе США обвинила президента страны Дональда Трампа в том, что он не выполняет обещание, которое было дано во время предвыборной гонки. Об этом сообщает NBC.

Согласно словам демократов, во время выборов Трамп пообещал «немедленно» снизить цену продуктов питания в США, но на данный момент эта проблема так и не была затронута администрацией нового президента. В связи с этим группа демократов направила Трампу письмо.

« В о в р е м я в а ш е й п р е д в ы б о р н о й к а м п а н и и в ы н е о д н о к р а т н о о б е щ а л и , ч т о с н и з и т е ц е н ы н а п р о д у к т ы п и т а н и я “ н е м е д л е н н о ” в с л у ч а е и з б р а н и я п р е з и д е н т о м . Н о в м е с т о э т о г о в т е ч е н и е п е р в о й н е д е л и в а ш е г о п р е б ы в а н и я в д о л ж н о с т и в ы с о с р е д о т о ч и л и с ь н а м а с с о в ы х д е п о р т а ц и я х и п о м и л о в а л и н а п а д а в ш и х 6 я н в а р я » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Как указали демократы, единственным действием Трампа по расходам стал указ, в котором цены на продукты упоминались лишь поверхностно. При этом, никаких конкретных действий по их снижению указ не содержал.

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Как сообщает источник, в это время в США продолжается рост цен на продукты питания.

« Д а н н ы е М и н и с т е р с т в а т р у д а п о к а з ы в а ю т , ч т о с т о и м о с т ь п р о д у к т о в п и т а н и я в ы р о с л а н а 1 , 8 % с д е к а б р я 2 0 2 3 г о д а п о д е к а б р ь 2 0 2 4 г о д а . С а м ы й б о л ь ш о й с к а ч о к ц е н п р о и з о ш е л н а я й ц а , к о т о р ы е в ы р о с л и н а 3 6 , 8 % з а т о т ж е п е р и о д в р е м е н и , в о м н о г о м и з - з а к р и з и с а п т и ч ь е г о г р и п п а , в р е з у л ь т а т е к о т о р о г о п о г и б л и м и л л и о н ы д о м а ш н и х п т и ц » , — с о о б щ а е т и з д а н и е .

Ранее администрация Трампа на 90 дней приостановила программу помощи другим странам.