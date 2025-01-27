Трампа обвинили в невыполнении предвыборных обещаний
Группа демократов в Конгрессе США обвинила президента страны Дональда Трампа в том, что он не выполняет обещание, которое было дано во время предвыборной гонки. Об этом сообщает NBC.
Согласно словам демократов, во время выборов Трамп пообещал «немедленно» снизить цену продуктов питания в США, но на данный момент эта проблема так и не была затронута администрацией нового президента. В связи с этим группа демократов направила Трампу письмо.
«Во время вашей предвыборной кампании вы неоднократно обещали, что снизите цены на продукты питания “немедленно” в случае избрания президентом. Но вместо этого в течение первой недели вашего пребывания в должности вы сосредоточились на массовых депортациях и помиловали нападавших 6 января», — сказано в сообщении.
Как указали демократы, единственным действием Трампа по расходам стал указ, в котором цены на продукты упоминались лишь поверхностно. При этом, никаких конкретных действий по их снижению указ не содержал.
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Как сообщает источник, в это время в США продолжается рост цен на продукты питания.
«Данные Министерства труда показывают, что стоимость продуктов питания выросла на 1,8% с декабря 2023 года по декабрь 2024 года. Самый большой скачок цен произошел на яйца, которые выросли на 36,8% за тот же период времени, во многом из-за кризиса птичьего гриппа , в результате которого погибли миллионы домашних птиц», — сообщает издание.
Ранее администрация Трампа на 90 дней приостановила программу помощи другим странам.