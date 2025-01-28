Минск ответил на критику выборов в Белоруссии

Критика Минска со стороны Европейского союза (ЕС) является безосновательной и была высказана на фоне системных проблем в самой организации. Об этом Белоруссии, передает БелТА.

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« С с о ж а л е н и е м о т м е ч а е м п р о д о л ж е н и е б е з о с н о в а т е л ь н о й к р и т и к и Б е л а р у с и с о с т о р о н ы о т д е л ь н ы х з а п а д н ы х с т р а н с и с п о л ь з о в а н и е м к л и ш и р о в а н н ы х я р л ы к о в и с а н к ц и о н н ы х у г р о з » , — о т м е т и л и в д и п л о м а т и ч е с к о м в е д о м с т в е .

Кроме того, министерство иностранных дел республики утверждает, что заявление ЕС намерено искажает факты и игнорирует объективные реалии в Белоруссии и мире. По заявлению МИД страны, такая риторика используется организацией из-за нарастающей внутренней разобщенности и деградации позиций на международной арене «так называемого коллективного Запада».

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что заявление стран ЕС не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с республикой.

Ранее глава евродипломатии — эстонский политик Кая Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными и несправедливыми. По ее словам, в стране проводятся репрессии в отношении прав человека и действуют ограничения на участие в политической жизни.