Зеленский потребовал включить Украину в переговоры с Россией

Владимир Зеленский заявил, что в переговорах между США и Россией на тему украинского конфликта должна участвовать сама Украина. Об этом сообщает The Independent.

Согласно информации издания, Зеленский опасается, что США могут провести переговоры с Россией без участия украинской стороны. По этой причине он призвал Белый дом не вступать в переговорный процесс без Киева.

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При этом он также добавил, что на данный момент условия любой потенциальной сделки по украинскому конфликту остаются неясными даже для президента США Дональда Трампа. По мнению Зеленского, это происходит из-за того, что «Владимир Путин не заинтересован в остановке конфликта».

Ранее Зеленский прибыл с визитом в Польшу.