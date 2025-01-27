Пентагон ужесточит контроль на границе с Мексикой

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон готов предоставить все необходимые ресурсы для ужесточения контроля на границе с Мексикой. Об этом 27 января сообщил ТАСС.

« В с е , ч т о н е о б х о д и м о н а г р а н и ц е , б у д е т п р е д о с т а в л е н о » , — с к а з а л ч и н о в н и к , о т в е ч а я н а в о п р о с ж у р н а л и с т о в о т о м , н а м е р е н о л и а м е р и к а н с к о е о б о р о н н о е в е д о м с т в о о т п р а в и т ь н а г р а н и ц у д о п о л н и т е л ь н ы е в о й с к а .

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал отправку войск на южную границу страны. По его словам, это позволит немедленно закрыть все незаконные въезды из Мексики в США, страна начнет «процесс возвращения миллионов и миллионов иностранных преступников туда, откуда они прибыли». Отправку силовиков на южную границу президент объяснил необходимостью отразить «катастрофическое вторжение в Соединенные Штаты».

Как писала «Парламентская газета», Трамп заявил, что Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами страны.