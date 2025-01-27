Пентагон ужесточит контроль на границе с Мексикой
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон готов предоставить все необходимые ресурсы для ужесточения контроля на границе с Мексикой. Об этом 27 января сообщил ТАСС.
«Все, что необходимо на границе, будет предоставлено», — сказал чиновник, отвечая на вопрос журналистов о том, намерено ли американское оборонное ведомство отправить на границу дополнительные войска.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал отправку войск на южную границу страны. По его словам, это позволит немедленно закрыть все незаконные въезды из Мексики в США, страна начнет «процесс возвращения миллионов и миллионов иностранных преступников туда, откуда они прибыли». Отправку силовиков на южную границу президент объяснил необходимостью отразить «катастрофическое вторжение в Соединенные Штаты».
Как писала «Парламентская газета», Трамп заявил, что Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами страны.
«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год, Мексику — почти на 300 миллиардов долларов. Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся штатами страны», — заявил он в интервью NBC News.