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Названы возможные сроки освобождения Курской области

Сенатор от Курской области Алексей Кондратьев заявил, что российские войска окончательно освободят курское направление от сил ВСУ в ближайшие четыре-пять месяцев. Об этом он рассказал в интервью News.ru.

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В ЕС испугались прямых переговоров Трампа и Путина

Страны ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин согласуют документ по урегулированию украинского кризиса без участия Украины и Европы. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет El País.

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В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа

Россия готова к контактам с США на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако соответствующих запросов пока не поступало. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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В 39 регионах России изменился расчёт стоимости ОСАГО

© Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press

С понедельника, 27 января, в России вступили в силу новые территориальные коэффициенты, используемые при расчёте стоимости полиса автострахования ОСАГО. Изменения, утверждённые Банком России ещё две недели назад, затронули в общей сложности 39 регионов.

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В России прокомментировали переизбрание Лукашенко на президентский пост

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Российской Академии наук, политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, а также высказался о перспективах в отношениях Минска и Москвы.

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Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).

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Аренда жилья в России резко подешевела

В России зафиксировано сокращение стоимости аренды жилья. Показатель упал к январю текущего года на 8–12% в зависимости от локации, пишет РБК со ссылкой на данные института развития «Дом.РФ».

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Следствие назвало причину смерти Яниса Тиммы

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Следственная проверка установила, что баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, какие-либо иные версии его смерти не подтвердились.

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Крупный российский дилер отказался от китайских автокомпаний

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Сотрудничество дилерской сети «Рольф» с автомобильными брендами Kaiyi и BAIC завершилось. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей компаний.

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Двести компаний из Великобритании ввели «четырехдневку»

В Великобритании многие компании уже работают в режиме четырехдневной рабочей недели. Речь идет о 200 фирмах, сообщает газета Guardian. Уточняется, что данный формат предполагает сохранение заработной платы.

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