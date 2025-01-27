Китай вернет нелегальных мигрантов на фоне угроз Трампа

Китай согласился принять обратно своих граждан, которые нелегально находятся в США, из-за угроз американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Китай примет тех людей, чьё гражданство будет подтверждено после проверки», — ответила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на вопрос, примет ли Пекин обратно граждан, проживающих в США без документов.

Дипломат также подчеркнула, что Китай осуждает любую форму нелегальной миграции.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор.