Стало известно число живых пленников ХАМАС

Палестинская группировка ХАМАС передала Израилю список выживших заложников, из которого следует, что 25 из 33 израильтян остаются в живых. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки.

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« Х А М А С п е р е д а л п о с р е д н и к а м с п и с о к , к о т о р ы й п о к а з ы в а е т , ч т о е щ е ж и в ы 2 5 и з р а и л ь с к и х з а л о ж н и к о в и з 3 3 , к о т о р ы х п л а н и р у е т с я о с в о б о д и т ь » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Группировка до 31 января намерена передать израильской стороне Арбель Иегуду и двух других заложников.

Агентство также сообщает, что десятки тысяч палестинцев начали возвращаться в Газу. Первые жители прибыли в город ранним утром после того, как в 7:00 по местному времени открылся первый контрольно-пропускной пункт в центральной части Газы. Еще один контрольно-пропускной пункт открылся в 9:00.

25 января израильские власти освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военных.