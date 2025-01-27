Орбан: на смену либеральной модели развития в мире идет консервативная

Правительство Венгрии считает, что в связи с приходом к власти в США президента Дональда Трампа либеральное направление развития западных стран сменится на консервативное. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодной конференции Нацбанка страны.

Орбан: на смену либеральной модели развития в мире идет консервативная
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"Вашингтонский консенсус будет заменен будапештским консенсусом. Первый предусматривал навязывание всему миру неолиберальных принципов. Согласно будапештскому консенсусу, каждая нация имеет право считать себя центром мира", - сказал глава правительства.

Он также утверждал, что в предстоящие годы по вопросу о выборе моделей развития в мире будет продолжаться ожесточенная борьба. По его мнению, она уже идет в Евросоюзе, где между Будапештом и Брюсселем сохраняются серьезные разногласия.

В то же время это не значит, что Венгрия стоит особняком в ЕС.

"Венгрия находится не в изоляции, а в Европейском союзе", - подчеркнул премьер.

Однако Венгрия идет "по главной улице истории, а Евросоюз плетется и спотыкается где-то в грязных переулках", утверждал Орбан.

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