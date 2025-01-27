Орбан: на смену либеральной модели развития в мире идет консервативная

Правительство Венгрии считает, что в связи с приходом к власти в США президента Дональда Трампа либеральное направление развития западных стран сменится на консервативное. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодной конференции Нацбанка страны.

" В а ш и н г т о н с к и й к о н с е н с у с б у д е т з а м е н е н б у д а п е ш т с к и м к о н с е н с у с о м . П е р в ы й п р е д у с м а т р и в а л н а в я з ы в а н и е в с е м у м и р у н е о л и б е р а л ь н ы х п р и н ц и п о в . С о г л а с н о б у д а п е ш т с к о м у к о н с е н с у с у , к а ж д а я н а ц и я и м е е т п р а в о с ч и т а т ь с е б я ц е н т р о м м и р а " , - с к а з а л г л а в а п р а в и т е л ь с т в а .

Он также утверждал, что в предстоящие годы по вопросу о выборе моделей развития в мире будет продолжаться ожесточенная борьба. По его мнению, она уже идет в Евросоюзе, где между Будапештом и Брюсселем сохраняются серьезные разногласия.

В то же время это не значит, что Венгрия стоит особняком в ЕС.

" В е н г р и я н а х о д и т с я н е в и з о л я ц и и , а в Е в р о п е й с к о м с о ю з е " , - п о д ч е р к н у л п р е м ь е р .

Однако Венгрия идет "по главной улице истории, а Евросоюз плетется и спотыкается где-то в грязных переулках", утверждал Орбан.