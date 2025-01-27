Орбан: на смену либеральной модели развития в мире идет консервативная
Правительство Венгрии считает, что в связи с приходом к власти в США президента Дональда Трампа либеральное направление развития западных стран сменится на консервативное. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодной конференции Нацбанка страны.
"Вашингтонский консенсус будет заменен будапештским консенсусом. Первый предусматривал навязывание всему миру неолиберальных принципов. Согласно будапештскому консенсусу, каждая нация имеет право считать себя центром мира", - сказал глава правительства.
Он также утверждал, что в предстоящие годы по вопросу о выборе моделей развития в мире будет продолжаться ожесточенная борьба. По его мнению, она уже идет в Евросоюзе, где между Будапештом и Брюсселем сохраняются серьезные разногласия.
В то же время это не значит, что Венгрия стоит особняком в ЕС.
"Венгрия находится не в изоляции, а в Европейском союзе", - подчеркнул премьер.
Однако Венгрия идет "по главной улице истории, а Евросоюз плетется и спотыкается где-то в грязных переулках", утверждал Орбан.