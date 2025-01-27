Северный сосед России столкнулся с массовыми забастовками

Рабочие Финляндии начали бастовать, требуя повышения заработных плат. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Yle.

В массовой стачке участвуют Индустриальный союз, Профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, Профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair. Предполагается, что забастовка продлится до 14 февраля, если стороны не смогут договориться. В результате может серьезно задержаться доставка товаров для потребителей. Также есть риск, что каждый день будут отменяться от десяти до 15 авиарейсов.

В свою очередь, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал не доводить страну до волны забастовок, поскольку «это может прервать наметившийся экономический рост».

Ранее сообщалось о волне банкротств, накрывшей Финляндию в минувшем году. Только за 11 месяцев банкротами там признали 2829 компаний. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года данный показатель увеличился на 12,4 процента.