В Эстонии предложили взимать плату за проход по Балтийскому морю

Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур предложил обязать корабли платить за проход по Балтийскому морю.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

« В о з м о ж н о , в о д и н п р е к р а с н ы й м о м е н т м ы у в и д и м , ч т о к о м п а н и и б у д у т п л а т и т ь п р и п р о х о ж д е н и и ч е р е з Д а т с к и е п р о л и в ы , п о т о м у ч т о э т о , п о с у т и , с т р а х о в о й в з н о с н а с л у ч а й п о в р е ж д е н и я к а б е л е й » , — с к а з а л м и н и с т р .

По его словам, для предотвращения аварий на кабелях в ближайшее время в акватории могут установить специальные датчики для обнаружения якорей, а также ограждения для защиты инфраструктуры.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Это уже не первое такое происшествие. Так, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявлял, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России.