Глава МО Эстонии Певкур предложил взимать плату за проход по Балтийскому морю

Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур предложил обязать корабли платить за проход по Балтийскому морю.

В Эстонии предложили взимать плату за проход по Балтийскому морю
© globallookpress.com

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

«Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что компании будут платить при прохождении через Датские проливы, потому что это, по сути, страховой взнос на случай повреждения кабелей», сказал министр.

По его словам, для предотвращения аварий на кабелях в ближайшее время в акватории могут установить специальные датчики для обнаружения якорей, а также ограждения для защиты инфраструктуры.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Это уже не первое такое происшествие. Так, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявлял, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России.

В мире
Эстония
Швеция
Латвия
Финляндия
Балтийское море
Авария на газопроводе
Суд ООН