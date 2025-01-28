Депутат Бундестага от группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен заявила, что санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) в отношении России, являются "выстрелом себе в ногу".

" Г л у п е е б ы т ь н е м о ж е т : с а н к ц и и Е С п р о т и в Р о с с и и , к о т о р ы е н а н о с я т у щ е р б , в ч а с т н о с т и , Г е р м а н и и , п р о д о л ж а ю т д е й с т в о в а т ь " , - н а п и с а л а Д а г д е л е н в X . Г е р м а н и и , п о е е с л о в а м , г р о з и т р е ц е с с и я в 2 0 2 5 г о д у . " Э к о н о м и ч е с к а я в о й н а - э т о п р о с т о в ы с т р е л с е б е в н о г у , в т о в р е м я к а к к а ж д а я п я т а я а т о м н а я э л е к т р о с т а н ц и я в С Ш А п р о д о л ж а е т р а б о т а т ь н а у р а н е и з Р о с с и и " , - к о н с т а т и р о в а л а д е п у т а т .

27 января министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России из-за конфликта на Украине, срок действия которых истекал 31 января. Ранее Венгрия блокировала решение ЕС продлить санкции против России. Как заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его страна уведомила руководство Евросоюза, что требует гарантий своей энергетической безопасности либо от ЕС, либо от Украины перед тем, как будет решен вопрос о продлении антироссийских санкций.

27 января Сийярто сообщил, что Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, запрошенные перед голосованием по вопросу о продлении санкций против России.