Депутат Бундестага от группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен заявила, что санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) в отношении России, являются "выстрелом себе в ногу".
"Глупее быть не может: санкции ЕС против России, которые наносят ущерб, в частности, Германии, продолжают действовать", - написала Дагделен в X. Германии, по ее словам, грозит рецессия в 2025 году. "Экономическая война - это просто выстрел себе в ногу, в то время как каждая пятая атомная электростанция в США продолжает работать на уране из России", - констатировала депутат.
27 января министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России из-за конфликта на Украине, срок действия которых истекал 31 января. Ранее Венгрия блокировала решение ЕС продлить санкции против России. Как заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его страна уведомила руководство Евросоюза, что требует гарантий своей энергетической безопасности либо от ЕС, либо от Украины перед тем, как будет решен вопрос о продлении антироссийских санкций.
27 января Сийярто сообщил, что Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, запрошенные перед голосованием по вопросу о продлении санкций против России.