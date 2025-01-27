Главы МИД стран ЕС приняли решение по санкциям против России

ЕС продлит действующие санкции против России еще на полгода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Министры иностранных дел ЕС согласовали продление санкций на встрече 27 января. Будапешт блокировал это решение с декабря 2024 года, когда венгерский премьер Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа.

Санкции ЕС необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Это формальность, но она требует поддержки со стороны всех государств-членов блока.

Экс-премьер Эстонии, главный дипломат Евросоюза Кая Каллас на своей странице в X прокомментировала продление санкций. Она подчеркнула, что Европа продолжает попытки лишить Россию доходов.

« Е в р о п а с п р а в л я е т с я : м и н и с т р ы и н о с т р а н н ы х д е л Е С т о л ь к о ч т о с о г л а с и л и с ь с н о в а п р о д л и т ь с а н к ц и и п р о т и в Р о с с и и » , - н а п и с а л а К а л л а с .

Европейские дипломаты заявили Bloomberg, что ЕС согласился выступить с заявлением об энергетической безопасности в обмен на поддержку продления санкций Будапештом. Ранее Орбан пригрозил наложить вето на продление мер, если ЕС не окажет давления на Украину с целью возобновить поставки газа в Центральную Европу.

Как отмечает Bloomberg, ЕС параллельно работает над новым пакетом санкций против России, но чиновники готовятся к большему сопротивлению со стороны Будапешта. Собеседники агентства заявили о планах одобрить новые меры в феврале.

Орбан призвал ЕС снять санкции с России

На прошлой неделе Трамп заявил, что может ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время. Новый президент США пригрозил установить высокие пошлины на всё, что Россия продает США и другим странам. В то же время Трамп подчеркнул, что «любит россиян», и упомянул о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.