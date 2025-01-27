Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

Уточняется, что в Польше украинский лидер примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

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Кроме того, в программу Зеленского в Польше войдут двусторонние встречи с европейскими политиками. В их числе, по словам Никифорова, глава Евросовета Антониу Кошта и президент Франции Эммануэль Макрон.