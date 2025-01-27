Обзор иноСМИ: колебания Трампа по РФ и необычный шаг Путина

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Трамп колеблется по своему подходу к России»

Президент США Дональд Трамп в последние дни активно продвигает идею, что России стоит поторопиться заключить сделку по Украине, прежде чем он введет против Москвы высокие пошлины и другие санкции. Как пишет Asia Times, Трамп колеблется в отношении своего подхода к России, так как экономика страны оказалась сильнее, чем рассчитывали на Западе.

Россия - энергетически независимая страна, способная регулировать цены на топливо у себя дома, в отличие от Европы. Из-за санкций, наложенных на Россию, и диверсий против российских трубопроводов, европейские экономики оказались в худшем положении, чем Россия, когда речь идет о занятости, дефиците энергии и расходах, подчеркивает Asia Times. Энергетический кризис в Европе может усугубиться, если Россия решит прекратить поставки газа, нефти и СПГ, а это значит, что Москва способна нанести западным странам гораздо больший ущерб, чем Трамп может нанести России новыми санкциями, пошлинами или любыми другими экономическими мерами. По версии автора статьи, противоречивые заявления Трампа подрывают доверие к нему в Москве в плане заключения сделки. Призывы к прекращению конфликта дали Трампу преимущества, так как он пришел к власти без багажа внешней политики Джо Байдена, но теперь Трамп рискует потерять эти преимущества.

«Украинский кризис принес компаниям США рекордную выручку»

В 2024 году американские производители оружия получили рекордную выручку на фоне украинского кризиса, сообщает Reuters. В прошлом году продажи американской военной техники иностранным правительствам выросли на 29 процентов - до рекордных 318,7 миллиарда долларов, сообщил Госдепартамент США.

Как отмечает Reuters, разные страны стремятся пополнить запасы оружия, отправленного на Украину, и подготовиться к крупным конфликтам. Министерства обороны «выстраиваются в очередь», чтобы сделать заказ на американское оружие. В заявлении Госдепа подчеркивается, что продажа оружия - «важный инструмент внешней политики США с потенциальными долгосрочными последствиями для региональной и глобальной безопасности». В 2024 году, в частности, США одобрили продажи самолетов F-16 Турции на сумму в 23 миллиарда долларов, истребителей F-15 Израилю на 18,8 миллиарда долларов и танков M1A2 Abrams Румынии на 2,5 миллиарда долларов.

«Путин и Трамп: хрупкие отношения, которые изменят мир»

Весь мир с напряжением ожидает, как будут развиваться отношения президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, вернувшегося на пост главы США. Развязка украинского кризиса и в целом направление мировых дел будут зависеть от того, насколько хорошо эти два человека смогут поладить - или, по крайней мере, понять друг друга, пишет британская газета The Times.

Как отмечает издание, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер провел тщательное расследование и подготовил доклад на 448 страниц о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, но так и не смог доказать сговор между Трампом и Кремлем. Автор The Times обратил внимание, что Путин публично поздравил Трампа со вступлением в должность - российский президент сделал это на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Газета назвала это «необычным шагом» для лидера России. По версии The Times, Путин рассчитывает достичь личного взаимопонимания со своим коллегой - сильным лидером из Вашингтона. Автор статьи предположил, что отношения Путина и Трампа будут походить на деловые, «но не без шипов».

Как США и Британии пытаются изменить баланс сил в Евразии

На прошлой неделе было подписано три соглашения о стратегическом партнерстве в Евразии, которые можно охарактеризовать как «историческую трансформацию» региона, пишет ливанский портал Al Mayadeen. Речь идет о соглашении о стратегическом партнерстве России и Ирана, договоре о стратегическом партнерстве между США и Арменией, а также о «100-летнем соглашении» Британии и Украины.

Как отмечает Al Mayadeen, эти соглашения окажут серьезное воздействие на регион на геополитическом и геоэкономическом уровнях, а также повлияют на баланс сил и перенесут в регион очаги конфликтов. В статье подчеркивается, что соглашения США с Арменией и Британии с Украиной возникли внезапно и «в ускоренном контексте», в отличие от соглашения о партнерстве между Россией и Ираном, о подготовке которого было известно давно. Новое соглашение позволит Британии добывать полезные ископаемые на Украине в обмен на военное сотрудничество и расширение подготовки солдат ВСУ. По версии издания, Лондон стремился сделать шаг для достижения своих стратегических интересов в Восточной Европе до начала переговоров по украинскому кризису. Договор Армении с США также «перетасовывает карты» в регионе, подчеркивает Al Mayadeen. В статье отмечается, что исторически Армения всегда была стратегическим союзником России и Ирана, а также географическим фактором, связывающим две эти страны и разделяющим их соперников - Азербайджан и Турцию.

«Россия развернула «убийцу пятого поколения»

К началу 2025 года новейшая российская система С-500 («Прометей») достигла еще одной вехи своего развития - Вооруженные силы РФ сформировали свой первый полк, оснащенный этими системами для стратегической противоракетной обороны (ПРО), пишет The National Interest. Российские военные подчеркивают, что эта система не похожа ни на одно из предыдущих средств ПВО и ПРО.

Если сравнивать С-400 и С-500, «Прометей» выглядит «еще более смертоносным», подчеркивается в статье. С-500, «убийца пятого поколения», был разработан с расчетом на поражение американских платформ пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Новейший комплекс состоит из четырех ракет большой дальности 40Н6М и двух перехватчиков серии 77Н6, установленных на ракете-носителе. The National Interest ссылается на оценки, согласно которым 40Н6М способны преодолевать расстояние до 400 километров, а 77Н6 могут достигать дальности около 600 километров. Радиолокационный комплекс позволяет С-500 обнаруживать баллистические и воздушные цели на расстоянии до двух тысяч километров. Независимо от точных оценок возможностей С-500, это, несомненно, впечатляющая система, которая должна встревожить как Украину, так и членов НАТО, подчеркивает NI.