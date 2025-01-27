Трамп рассматривает введение пошлин против Мексики и Канады

Советники президента США Дональда Трампа убеждены, что американский лидер может ввести пошлины в отношении товаров из Мексики и Канады в размере 25% уже 1 февраля, несмотря на противоположные прогнозы экспертов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам представителя вашингтонской администрации высокого ранга, Трамп рассматривает введение пошлин как "эффективный инструмент переговоров" и "эффективное наказание" для государств, которые отказываются следовать заданной им повестке дня. Чиновник подчеркнул, что хозяин Белого дома "очень серьезно" настроен в отношении введения тарифов на канадские и мексиканские товары. Некоторые помощники Трампа рассказали, что он "не чувствует, что Канада и Мексика всерьез воспринимают его угрозы", и поэтому хочет "ударить по ним пошлинами, чтобы доказать, что не блефует", и усадить их лидеров за стол переговоров по волнующим его вопросам.

Представитель администрации США отметил, что Мексика добивается определенных успехов в миграционной политике, однако пока не делает достаточно, чтобы исключить вероятность введения пошлин. Вместе с тем он не уточнил, что конкретно необходимо сделать Мехико и Оттаве, чтобы переубедить Трампа.

Американские инвесторы и политики полагают, что вероятность введения Трампом пошлин уже в эти выходные невелика - банк Goldman Sachs на прошлой неделе расценил ее в 20% - поскольку президент США может отказаться от угроз в обмен на уступки.

Однако, как отмечает WSJ, его итоговое решение может стать тревожным сигналом для скептиков. Источники газеты заявили, что глава вашингтонской администрации склонялся к тактике "сначала пошлины, потом переговоры" еще до инцидента с Колумбией, когда Трамп пригрозил стране санкциями и пошлинами за отказ принять самолеты с депортируемыми колумбийцами.

Ситуация с Колумбией

В воскресенье президент Колумбии Густаво Петро запретил военным самолетам США с депортируемыми колумбийскими мигрантами совершить посадку на территории страны. В ответ Трамп заявил, что Вашингтон введет визовые и финансовые санкции против Колумбии, а также торговые пошлины на колумбийские товары в размере 25%. Хозяин Белого дома указал, что через неделю пошлины возрастут до 50%, добавив, что это "только начало". Республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.

Позднее Белый дом сообщил, что правительство Колумбии согласилось на все выдвинутые Трампом условия по безоговорочному приему депортируемых американской стороной мигрантов, поэтому пошлины и часть санкций будут отменены. Однако визовые ограничения в отношении чиновников и усиленный пограничный контроль граждан Колумбии и грузов из этой страны сохранятся, пока она не примет первую группу репатриируемых мигрантов.

Трамп ранее заявлял, что Вашингтон может ввести торговые пошлины в отношении импорта из Мексики и Канады в размере 25%, а из КНР - 10%. По его словам, они могут начать действовать уже 1 февраля.