Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов* предупредил о крайне негативных последствиях для Украины, если до лета не начнутся мирные переговоры. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РБК.

По данным осведомленных источников, такой прогноз Буданов* дал на закрытой встрече в Верховной раде, отвечая на вопрос, «сколько еще времени есть» у Украины.

«Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось», - поделился впечатлением один из участников встречи.

В свою очередь исследования социологической компании Socis свидетельствуют о том, что доля тех украинцев, кто желает немедленных переговоров и остановки боевых действий, резко увеличилась.

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Однако практически сразу после ее начала Киев отказался от мирных переговоров. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов консультаций, но украинская сторона вышла из процесса мирного урегулирования.

В ходе предвыборной кампании в 2024 году президент США Дональд Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января, однако этого не произошло. При этом Трамп сообщил о готовности Владимира Зеленского к сделке по российско-украинскому конфликту.

*внесен в России в список террористов и экстремистов.